Деньги пришли, но взять их нельзя: еще одна проблема застрявших в Эмиратах россиян

Пока мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, воронежский адвокат Галина Белик, оказавшаяся в ОАЭ, делится в своем телеграм-канале наблюдениями, которые вряд ли увидишь в официальных сводках. Она оказалась в Фуджейре — городе на границе с Оманом, где, по ее словам, обстановка разительно отличается от того, что происходит в Дубае, передает портал «МОЕ! Оnline Воронеж».

«Вчера нам повезло, что мы не улетели, как предполагалось ранее, поскольку иначе мы оказались бы в отеле рядом с аэропортом, где слышны звуки взрывов», — рассказывает она.

Сейчас вокруг тихо, местные жители даже не до конца осознают масштаб происходящего в стране. Но проблема не в безопасности Фуджейры, а в том, как туроператоры пытаются решить вопрос с застрявшими туристами.

«Некоторые туроператоры молча продлевают отель в Фуджейре, а некоторые вывозят в Дубай, чтобы люди прятались в паркингах. Притом, если рейс отменен, то какой смысл вывозить всех именно в Дубай. Возможно хотят сократить количество вылетающих? Ведь всем рейсы надо организовать», — пишет женщина.

Действительно, логика некоторых компаний вызывает вопросы: вместо того чтобы оставить людей в относительно безопасном месте, их везут ближе к аэропорту, где продолжают дежурить службы спасения и где ночью гремели взрывы.

Добавляет масла в огонь и финансовая неразбериха. Российские СМИ сообщают, что за отмененные рейсы туристам возвращают деньги, но есть нюанс.

«Средства перечисляются на банковские карты, действующие лишь на территории России», — комментирует Галина.

Таким образом, люди, застрявшие за границей без возможности вылететь, не могут воспользоваться этими деньгами здесь и сейчас.