Деньги раздора: банки готовят сюрприз держателям всех банковских карт

Специалист обратил внимание на тот факт, что выпуск и обслуживание дебетовой карты требуют от банка определенных затрат. Эти расходы должны компенсироваться за счет того, что клиент использует размещенные на карте средства. Когда такой окупаемости не происходит, кредитные организации прибегают к изменению условий.

По словам эксперта, возможны два основных сценария: снижение процентной ставки на остаток по счету или ужесточение требований к активности держателя карты. Введение дополнительных условий необходимо для того, чтобы продукт оставался рентабельным для банка.

Кроме того, Лоссан отмечает усиление тенденции к четкому разделению функций. Карты все чаще позиционируются как инструмент для повседневных трат, тогда как депозиты и накопительные счета предназначены для сбережений. Такой подход удобен для кредитных организаций, поскольку средства на карте клиент может снять в любой момент, что создает риски ликвидности. В итоге рынок движется в сторону большей специализации и адресности банковских продуктов.