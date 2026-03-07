Деньги рекой: статистики раскрыли, где россияне зарабатывают больше всех

Статистики подсчитали среднемесячный доход работающих россиян в декабре 2025 года. Лидерами рейтинга стали столица и четыре удаленных региона, где заработки превысили 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Единая межведомственная информационно-статистическая система опубликовала свежие данные о доходах работающего населения по субъектам федерации. Согласно представленной информации, в пяти регионах страны средняя заработная плата перешагнула порог в 200 тыс. рублей.

Абсолютным лидером по размеру среднемесячного дохода стала Москва. В столице этот показатель достиг 288 524 рублей. Чуть меньше, но также свыше 280 тыс. рублей получают жители Чукотского автономного округа — там средняя зарплата зафиксирована на уровне 281 482 рублей.

Высокие заработки демонстрируют и другие северные территории. В Магаданской области средняя зарплата составила 249 335 рублей. На Ямале работники в среднем получают 216 795 рублей в месяц. Замыкает пятерку лидеров Камчатский край с показателем 206 676 рублей.

Для сравнения в материалах ЕМИСС приводится и общероссийский уровень зарплат по итогам декабря 2025 года. По стране средний показатель остановился на отметке 139 727 рублей.