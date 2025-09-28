Деньги россиян теперь могут воровать через бесконтактные платежи

Получив доступ к NFC-датчику, мошенники перехватывают данные карты при бесконтактной оплате. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на данные ведомства.

В МВД предупреждают о новой схеме мошенничества с банковскими картами через смартфоны. Злоумышленники убеждают пользователей установить поддельное приложение, якобы обновление для банковского сервиса, например, NFC Gate. После установки мошенники получают доступ к NFC-датчику телефона.

Когда пользователь прикладывает телефон к считывателю, данные карты передаются мошенникам. В МВД призывают быть бдительными и не устанавливать подозрительные приложения по просьбе незнакомцев. Обман становится все более изощренным, поэтому важно быть осторожным с банковскими приложениями.

