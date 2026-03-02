Деньги сгорят, если не пойти туда: какие доплаты к пенсии получают только по заявлению

Доцент РЭУ Людмила Иванова-Швец предупредила пожилых граждан о риске остаться без положенных выплат. Некоторые виды надбавок не начисляются автоматически, их необходимо оформлять лично. Эксперт перечислила, какие льготы требуют обязательного визита в Социальный фонд, пишет KP.RU.

Пенсионерам рассказали о случаях, когда без личного посещения отделения Социального фонда России (СФР) можно лишиться полагающихся по закону денежных доплат. Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, какие меры поддержки требуют активных действий от самих граждан.

По словам специалиста, многие надбавки к пенсии носят заявительный характер. Это означает, что сотрудники фонда не начисляют их автоматически при наступлении права, а только после того, как человек подаст соответствующее заявление и подтверждающие документы.

Экономист перечислила основные виды доплат, которые можно получить исключительно через обращение в СФР. В их числе надбавка для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных иждивенцев. Также потребуется визит для перерасчета выплат с учетом неучтенного ранее стажа работы в сельском хозяйстве. Кроме того, без личного заявления не назначается фиксированная надбавка к пенсии, которая полагается всем гражданам, достигшим 80-летнего возраста.

Иванова-Швец уточнила, что личное обращение необходимо и в других жизненных ситуациях. Например, для оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также для получения налоговых вычетов, связанных с расходами на лечение или приобретение лекарственных препаратов.