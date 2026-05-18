«Деньги списали, техподдержка молчит»: Роспотребнадзор Башкирии объяснил, как давить на маркетплейсы

Управление Роспотребнадзора по Башкирии дало официальный ответ на одну из самых частых жалоб покупателей: деньги за товар уже списаны, клиент передумал, техподдержка не отвечает, а ждать доставку ради формального отказа приходится неделями, а то и месяцами.

В ведомстве разъяснили, что в подобной ситуации первым делом необходимо обратиться к продавцу, а если речь идет о маркетплейсе — к агрегатору, в письменной форме по месту его регистрации. Претензию следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. По закону о защите прав потребителей при дистанционной торговле отказаться от товара можно в любой момент до его получения, а после получения — в течение семи дней.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что по всем дополнительным вопросам следует обращаться на горячую линию ведомства.