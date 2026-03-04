Деньги только для пенсионеров: почему молодые россияне не хотят копить

Программа долгосрочных сбережений оказалась востребована преимущественно у пенсионеров, тогда как молодежь игнорирует этот инструмент. В Банке России сообщили о планах скорректировать условия, чтобы вернуть интерес изначальной целевой аудитории, пишет КП.

Молодое поколение россиян практически не участвует в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Основными пользователями этого финансового инструмента стали пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которых привлекают государственные льготы. Такую статистику привела руководитель департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, выступая на II форуме лидеров рынка управления активами.

По словам представителя регулятора, разработчики программы изначально ожидали, что ПДС будет пользоваться популярностью среди граждан среднего возраста и молодежи. Однако реальность показала обратное: основной спрос формируют те, кто уже вышел на пенсию или готовится к этому, благодаря особым преференциям от государства.

Шишлянникова отметила, что сейчас обсуждается вопрос переориентации инструмента. Чтобы увеличить охват, необходимо вернуть программу к ее первоначальной цели — заинтересовать молодых людей и граждан среднего возраста. Соответствующие поправки, по ее информации, прорабатываются совместно с Министерством финансов и профессиональными участниками рынка.

Представитель Центробанка также подчеркнула, что задача регулятора заключается не в том, чтобы любой ценой сделать ПДС привлекательной исключительно для молодежи. Главная цель — создать справедливые и равные условия для всех возрастных категорий, чтобы каждый гражданин мог воспользоваться этим сберегательным механизмом.