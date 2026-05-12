Деньги в карман дачника: как заставить управляющую компанию вернуть плату за ЖКУ
Длительное отсутствие в городской квартире — весомый повод для перерасчета платы за коммунальные услуги. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков разъяснил, в каких случаях можно вернуть деньги, какие документы потребуются и почему наличие счетчиков меняет правила игры, пишет RT.
Главные условия для перерасчета
Вернуть средства за неиспользованные ресурсы можно только при соблюдении двух ключевых факторов:
- Длительность отсутствия: Вас не должно быть дома более пяти полных календарных дней подряд (день отъезда и день приезда в этот срок не включаются).
- Техническая возможность: Перерасчет возможен только в том случае, если в квартире отсутствуют приборы учета и имеется официальный акт о невозможности их установки. Исключение составляет только услуга по вывозу мусора (ТКО) — за нее можно вернуть деньги даже при наличии всех счетчиков в доме.
За что вернут деньги, а за что — нет
По закону перерасчету подлежат услуги, объем которых зависит от количества проживающих:
- Можно пересчитать: холодная и горячая вода, водоотведение, газ, электроэнергия и вывоз мусора.
- Нельзя пересчитать: плата за отопление, содержание и ремонт жилья, взносы на капремонт и ресурсы, идущие на общедомовые нужды (ОДН). Эти статьи расходов оплачиваются вне зависимости от того, находится ли собственник в квартире.
Как оформить возврат: пошаговая инструкция
Подать заявление можно в управляющую компанию (УК), ТСЖ или напрямую поставщику ресурсов. Сделать это нужно либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения.
К заявлению необходимо приложить:
- Документы-подтверждения: справка из садового товарищества (СНТ) о нахождении на даче, билеты на транспорт, счета из гостиниц или санаториев.
- Акт о невозможности установки счетчиков: без этого документа в перерасчете за воду или свет откажут (кроме платы за ТКО).
Если в квартире установлены приборы учета, процедура упрощается до минимума: вам достаточно просто передать нулевые или фактические показания. В этом случае единственной статьей для перерасчета останется обращение с твердыми коммунальными отходами.