Деньги в карман дачника: как заставить управляющую компанию вернуть плату за ЖКУ

Длительное отсутствие в городской квартире — весомый повод для перерасчета платы за коммунальные услуги. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков разъяснил, в каких случаях можно вернуть деньги, какие документы потребуются и почему наличие счетчиков меняет правила игры, пишет RT .

Главные условия для перерасчета

Вернуть средства за неиспользованные ресурсы можно только при соблюдении двух ключевых факторов:

Длительность отсутствия: Вас не должно быть дома более пяти полных календарных дней подряд (день отъезда и день приезда в этот срок не включаются).

Техническая возможность: Перерасчет возможен только в том случае, если в квартире отсутствуют приборы учета и имеется официальный акт о невозможности их установки. Исключение составляет только услуга по вывозу мусора (ТКО) — за нее можно вернуть деньги даже при наличии всех счетчиков в доме.

За что вернут деньги, а за что — нет

По закону перерасчету подлежат услуги, объем которых зависит от количества проживающих:

Можно пересчитать: холодная и горячая вода, водоотведение, газ, электроэнергия и вывоз мусора.

Нельзя пересчитать: плата за отопление, содержание и ремонт жилья, взносы на капремонт и ресурсы, идущие на общедомовые нужды (ОДН). Эти статьи расходов оплачиваются вне зависимости от того, находится ли собственник в квартире.

Как оформить возврат: пошаговая инструкция

Подать заявление можно в управляющую компанию (УК), ТСЖ или напрямую поставщику ресурсов. Сделать это нужно либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения.

К заявлению необходимо приложить:

Документы-подтверждения: справка из садового товарищества (СНТ) о нахождении на даче, билеты на транспорт, счета из гостиниц или санаториев.

Акт о невозможности установки счетчиков: без этого документа в перерасчете за воду или свет откажут (кроме платы за ТКО).

Если в квартире установлены приборы учета, процедура упрощается до минимума: вам достаточно просто передать нулевые или фактические показания. В этом случае единственной статьей для перерасчета останется обращение с твердыми коммунальными отходами.