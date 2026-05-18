Деньги вернутся на карту: Минтруд вводит масштабный налоговый кешбэк для семей с двумя детьми

В 2026 году в Российской Федерации начинает действовать принципиально новая мера государственной поддержки для семей, воспитывающих двоих и более детей. Речь идет о так называемой семейной налоговой выплате, которая фактически представляет собой частичный возврат уплаченного ранее налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как разъяснил юрист Иван Курбаков в интервью РИА Новости, в зависимости от состава семьи и уровня ее заработка величина ежегодного возврата средств сможет достигать 189 тысяч рублей.

Критерии нуждаемости и условия для оформления

Новая мера социальной поддержки строго таргетирована и направлена на улучшение финансового положения работающих граждан с невысоким средним достатком. Правительство установило жесткий перечень обязательных условий для одобрения выплаты:

Официальная занятость: оба родителя (усыновителя или опекуна) должны быть официально трудоустроены и являться налоговыми резидентами РФ, уплачивающими НДФЛ.

Имущественный ценз и доход: среднедушевой доход в расчете на каждого члена семьи за отчетный период не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

Социальная ответственность: у заявителей должна полностью отсутствовать любая подтвержденная задолженность по уплате алиментов.

Возраст детей: выплата положена на детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок обучается в вузе или колледже на очной форме).

Подача заявлений на оформление «налогового кешбэка» по итогам прошедшего 2025 года стартует в России с 1 июня.

Ужесточение правил для получения единого пособия

Одновременно с внедрением новой выплаты государство скорректировало правила назначения традиционного единого пособия для беременных женщин и семей с детьми в возрасте до 17 лет. В рамках борьбы с серыми схемами заработка условия так называемого «правила нулевого дохода» существенно ужесточились. Теперь для одобрения ежемесячной помощи совокупный минимальный доход всех трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен составлять не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Ранее действующий базовый порог находился на уровне 4 МРОТ.

Рекордный рост пособий по уходу за ребенком

Положительные изменения затронули и сектор страховых выплат для новоиспеченных родителей. За счет планомерного увеличения предельной базы для начисления страховых взносов максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет вырос до рекордной отметки в 83 тысячи рублей. Данная сумма рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованного лица за предыдущие два календарных года.

Сохранение действующих федеральных льгот

Введение новой семейной субсидии не отменяет и не сокращает объемы финансирования уже действующих в стране национальных программ поддержки материнства и детства. В полном объеме сохраняются единовременные выплаты, гарантированные государством непосредственно при рождении ребенка, а также право семей на получение регулярных ежемесячных выплат на детей в возрасте до трех лет из средств материнского капитала.