Деньги вместо цветов: депутаты нашли способ заставить детей платить пенсию родителям

В Государственной Думе выступили с законодательной инициативой, которая может изменить подход к поддержке старшего поколения. Коммунисты предложили создать механизм, позволяющий работающим гражданам направлять часть уплаченного ими подоходного налога на дополнительное пенсионное обеспечение своих родителей, передает Газета.ру.

Согласно идее, изложенной в обращении к министру труда, любой россиянин сможет добровольно перечислять до 3% от суммы своего НДФЛ в пользу пенсии матери или отца. Как пояснил депутат Алексей Куринный, это поможет компенсировать недостаток пенсионных накоплений у многих нынешних пенсионеров, которые не имели доступа к современным финансовым инструментам, а также тем, кто потерял часть стажа из-за архивных проблем 1990-х годов.

По замыслу авторов, инициатива преследует сразу несколько целей. Она позволит материально поддержать пожилых людей, оставляя деньги внутри семьи, что особенно актуально в условиях роста цен. Кроме того, депутаты видят в этом проекте важный социальный и демографический посыл: он подчеркивает личный вклад родителей в воспитание детей, а размер доплаты будет напрямую зависеть от количества трудоспособных детей, что может стать дополнительным стимулом для рождения большего числа детей в семьях.

