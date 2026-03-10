Деньги за тепло вернут: новая схема грозит перерасчетом весной 2026

С наступлением марта в России начинают действовать скорректированные правила начисления платы за отопление в многоквартирных домах. Об этом пишет RZNonline.ru.

Согласно нововведениям, суммы в квитанциях теперь будут рассчитывать по обновленной схеме. Ключевым параметром становятся данные, снятые с общедомовых приборов учета тепловой энергии. Показатель распределят между владельцами квартир соразмерно метражу их жилья и доле в общем имуществе. Это означает, что граждане станут платить исключительно за тот объем ресурса, который фактически поступил в их дом. Сама процедура фиксации показаний коллективных счетчиков станет более строгой.

В документах на оплату планируют отражать подробную информацию: совокупный расход тепла всем зданием и долю, приходящуюся на конкретное помещение. Если дом не оборудован общим теплосчетчиком, начисления продолжат производить по действующим нормативам.

Особые указания даны для регионов, где практикуется равномерная разбивка платежей за тепло на весь год. Там по окончании отопительного периода управляющие компании должны сверить начисленные по нормативу суммы с реальным потреблением. Если тепла затрачено меньше, жильцам полагается уменьшение платежей. В случае превышения расчетных объемов возможна доначисление платы.