Деньги за воздух: сургутяне отсудили 200 тысяч рублей компенсации за сорванный тур в Китай

Путешественники из Сургута сумели взыскать с туроператора крупную сумму за проваленный отпуск. Причиной инцидента стал отказ в посадке на рейс в московском аэропорту Шереметьево, куда пара прибыла, чтобы отправиться на китайский остров Хайнань, пишет sitv.ru .

Как выяснилось впоследствии, девушка является гражданкой Киргизии, и необходимых для посещения Китая документов при ней не оказалось. Сами туристы утверждают, что сотрудники туристической фирмы, у которой приобретались путевки, вовремя не проинформировали их о визовых нюансах и требованиях к въезду для иностранцев. Из-за этого вся поездка оказалась сорвана.

Отдых не задался с самого начала, поэтому пара была вынуждена вернуться в Сургут. Однако дома они решили не мириться с потерей денег и обратились с иском в судебные инстанции. Фемида встала на сторону потребителей. Суд постановил выплатить истцам не только полную стоимость несостоявшегося тура, превышающую 200 тысяч рублей, но и компенсировать сопутствующие траты. В эту сумму вошли билеты из Сургута в столицу и обратно, расходы на гостиницу в Москве, а также прочие издержки, понесенные в связи с отменой вояжа.

Представители суда пояснили, что согласно законодательству организаторы путешествий несут ответственность за полноту предоставляемой клиентам информации. Туроператоры обязаны разъяснять гражданам все правила въезда в государство назначения, включая визовые формальности, что в данном случае выполнено не было.

