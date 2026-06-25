Ученые связали повышенное потребление белка со здоровым старением

Исследователи пришли к выводу, что действующие рекомендации по потреблению белка могут быть недостаточными для части населения. Как пишет Science Daily , нынешние нормы в первую очередь рассчитаны на предотвращение дефицита, а не на поддержание оптимального состояния здоровья.

Научный сотрудник Колледжа Люси Кавендиш Кембриджского университета Крис Макдональд отметил, что британские рекомендации ориентированы преимущественно на взрослых с низкой физической активностью. По его оценке, больше белка может требоваться пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто регулярно занимается спортом.

Авторы работы указали, что белковый рацион способен помогать контролировать массу тела: протеин дольше сохраняет чувство сытости и требует больше энергии на переваривание. При этом достаточное количество белка можно получать не только из мяса — при грамотном составлении меню с этой задачей справляется и растительное питание.

Макдональд также проанализировал роль физических нагрузок. Наиболее заметный эффект для работы мозга и защиты от возрастных изменений, по его мнению, дает сочетание аэробных занятий с силовыми тренировками.

Исследователь подчеркнул, что высокобелковое питание и интенсивные упражнения важны не только для спортивной формы. Такой подход, как считают авторы, может поддерживать силу, самостоятельность и когнитивные функции в зрелом возрасте. Ученые предложили дополнить медицинские рекомендации принципами, направленными не только на профилактику дефицитов, но и на улучшение долгосрочного здоровья.

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