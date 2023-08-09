Денис Майданов устроил творческую встречу со школьниками и абитуриентами в Химках

Послушать его собрались более 250 ребят.

Денис Майданов рассказал молодым людям о своих первых шагах в карьере и напутствовал парней и девушек.

«Собственный успех – это успех страны. Посвятите этот успех гордости за свою страну. Я брал пример с таких же авторов-исполнителей. Моя домашняя музыка – это то, что слушали родители и потом стало нравиться мне. Это, разумеется, Владимир Высоцкий – наша глыба литературная, музыкальная», – поделился Денис Майданов.

А еще на творческой встрече артист исполнил для молодежи песню собственного сочинения «Пролетая над нами».

Напомним, что в августе в Московском государственном институте культуры стартовали занятия в рамках социально-образовательной программы «Университетские смены». В них участвуют ребята из 41 региона страны, в том числе ДНР, ЛНР и Запорожской области. 10 дней парни и девушки будут полностью под патронатом своих наставников. Это представители креативных индустрий, деятели культуры и искусства. Чтобы попасть на проект, абитуриентам нужно было пройти индивидуальное творческое испытание.

В летнем этапе проекта «Университетские смены» участвуют больше тысячи подростков от 14 до 17 лет. Благодаря программе школьники больше узнают о вузах и научных центрах России.