Денис Мордвинцев встретился с военнослужащими и общественниками одной из воинских частей Можайска

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев принял участие во встрече председателя областной организации «Союз женщин России», президента Благотворительного фонда «Исток» Екатерины Богдасаровой с военнослужащими и общественными деятелями одной из местных воинских частей. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

В рамках встречи Мордвинцев и Богдасарова ознакомились с патриотическим проектом - фотовыставкой «Жены России», посвященной женщинам, чьи мужья сегодня защищают Родину. Также они смогли пообщаться с героинями данного проекта.

Обсудили все актуальные темы современной повестки. Для сплочения жен и матерей участников специальной военной операции и ветеранов СВО поддержали инициативу создания отделения организации «Союз женщин России» на базе войсковой части.

«Убежден, что на плечах женщин лежат непростые и ответственные обязанности. Будем поддерживать активных представительниц прекрасного пола, полных инициативных идей, достойных войти в большие проекты», - подчеркнул Денис Мордвинцев.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев посетил подмосковный филиал Госфонда «Защитники Отечества», где рассмотрел обращения жителей четырех городских округов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей.