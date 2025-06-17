Денис Семенов: еженедельный контроль за ситуацией в Павлово-Посадском округе

Целью рабочей инспекции стало рассмотрение обращений граждан, оценка хода выполнения запланированных мероприятий и принятие решений, направленных на улучшение состояния дворовых территорий, общественных пространств и объектов социальной инфраструктуры.

Первым пунктом визита стал двор по адресу: улица Советская, дом № 42. Местные жители обратились с просьбой о создании пешеходной зоны, которая соединяла бы подъезды жилого дома и тротуар, прилегающий к школе, которую посещают дети с особыми потребностями. Денис Семенов лично осмотрел указанное место и распорядился, чтобы профильные ведомства детально изучили этот вопрос и разработали решение, обеспечивающее безопасный и удобный доступ для всех категорий населения.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Далее внимание главы округа было сосредоточено на Молодежном центре, где продолжаются работы по замене плиточного покрытия в зоне входа. Денис Семенов обратил внимание на отставание подрядчика от установленных сроков, что он счел недопустимым. Ему было поручено выяснить причины задержек и принять корректирующие меры. Кроме того, планируется комплексная модернизация центра: в летний период будет произведена замена резинового покрытия на спортивных площадках (баскетбольной и для воркаута), а также обновление сценической зоны во дворе. Все эти задачи взяты под личный контроль с целью обеспечения их своевременного выполнения.

Следующим объектом, подлежащим проверке, стал городской парк, где ведутся активные работы по благоустройству. В настоящее время проводится замена изношенного асфальта на дорожках, расположенных слева от центрального входа, что позволит значительно повысить комфорт прогулок. Улучшенные пешеходные зоны должны стать привлекательным местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В завершение инспекции Денис Семенов дал указания об усилении контроля за качеством работ по благоустройству дворов и общественных мест. К приоритетным задачам отнесены: регулярная стрижка газонов, удаление сорняков, оперативный ремонт дорожного покрытия, уборка прилегающих территорий и восстановление тепловых камер.

Глава округа выразил признательность жителям Павлово-Посадского округа за активное взаимодействие и обратную связь, подчеркнув, что каждое обращение рассматривается в приоритетном порядке и обязательно будет рассмотрено.