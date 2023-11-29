Денис Семенов побывал на тренировках юных хоккеистов команды «Тигры»
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о]
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов съездил к воспитанникам хоккейной команды «Тигры». Там руководитель муниципалитета побывал на тренировочных играх ребят их двух групп. Об этом Денис Семенов сообщил на своей официальной странице в социальных сетях. А пост он назвал так: «Трус не играет в хоккей».
— В настоящее время в отделении спортивной подготовки по хоккею занимается 52 спортсмена. Занятия проводят два тренера — Николай Николаевич Шестаков и Олег Вячеславович Смирнов, — пояснил глава округа.
Денис Семенов отметил успехи хоккеистов команды.
— В спортивном сезоне ребята принимают участие в Первенстве Московской области по хоккею среди коллективов физической культуры двумя командами. В прошедшем спортивном сезоне обе команды заняли 3 место в Первенстве, — рассказал руководитель муниципалитета.
Также команда Олега Вячеславовича стала бронзовым призером второго этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба», дополнил Денис Семенов.
— Желаю нашим юным спортсменам результативных игр и красивых побед! — напутствовал глава молодых хоккеистов на будущие матчи.