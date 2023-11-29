Денис Семенов побывал на тренировках юных хоккеистов команды «Тигры»

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов съездил к воспитанникам хоккейной команды «Тигры». Там руководитель муниципалитета побывал на тренировочных играх ребят их двух групп. Об этом Денис Семенов сообщил на своей официальной странице в социальных сетях. А пост он назвал так: «Трус не играет в хоккей».