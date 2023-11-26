Денис Семенов посетил богослужение, посвященное священномученику Константину Успенскому

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов принял участие в богослужении памяти почитаемого на Павлово-Посадской земле в Электрогорске, священномученика Константина Успенского и Собора святых новомучеников и исповедников Павлово-Посадских.

Отмечается, что Константин Успенский прослужил более сорока лет в Никольском храме деревни Васютино. Сохранилось воспоминание о том, что он освятил Электрогорскую ГРЭС. Благочинный церквей Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин совершил Божественную литургию в сослужении духовенства благочиния по случаю празднования.

«Очень ценно, что вместе с нами молились воины, которые участвуют в специальной военной операции и на данный момент находятся в отпуске», - написал в своих социальных сетях Денис Семенов.

А уже по окончании богослужения все присутствующие возложили цветы к памятнику священномученика Константина.