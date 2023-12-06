Денис Семенов поздравил волонтеров с праздником и отметил их заслуги

«Помогать другим - для многих жителей в нашем округе - смысл жизни. Я благодарю вас, уважаемые волонтеры, за самоотверженный труд. Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела все больше людей! Желаю, чтобы в ваших семьях царили благополучие и счастье. Своей энергией и неравнодушием вы делаете мир лучше!» – написал у себя на официальной странице в Telegram-канале Денис Семенов.

К слову, именно сейчас помощь волонтеров важна и ощутима, как никогда раньше. Эти люди еще с начала пандемии первыми протянули руку помощи тем, кто в ней нуждался: приносили продукты питания и лекарства пожилым и одиноким, дежурили в больницах. А теперь, во время проведения СВО добровольцы собирают гуманитарную помощь и, порой рискуя жизнью, возят на фронт посылки для бойцов и мирных жителей новых регионов страны.