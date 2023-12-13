Денис Семенов призвал службы Павлово-Посадского городского округа исправить недочеты в работе

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с ресурсоснабжающими службами, коммунальщиками и медиками. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей официальной странице в соцсети.

Семенов отметил, что с ГУП «Энергетик» обсудили обращения жителей микрорайона Филимоново, которые пожаловались на пониженную температуру воздуха в своих квартирах, а также поселка Большие Дворы, где время от времени возникают проблемы с качеством питьевой воды.

«Замечания переданы и должны быть отработаны в ближайшее время!» - сказал Денис Семенов.

Также, глава округа отметил, что предыдущие субботу и воскресенье работал с «Мособлэнерго» по отключениям электричества в районах - Зеленый Берег и Грибово-3.

«Сейчас подрядчики устанавливают дополнительную трансформаторную подстанцию, чтобы избежать повторных отключений электричества», - пояснил глава Павлово-Посадского городского округа.

К этому же ведомству у Семенова возникли вопросы по другому поводу.

«Сделал замечание, которое касалось некорректного общения диспетчера «Мособлэнерго» с жителями и сотрудниками ЕДС. Необходимо наладить работу горячей линии», - обратился к руководству компании руководитель муниципалитета.

Еще одной темой для обсуждения стал снегопад, который буквально обрушился на Подмосковье и своевременная расчистка улиц и дворов.

«На этой неделе нас вновь ожидают осадки. В связи с этим дал поручение МБУ «Благоустройство» наладить работу по оперативной уборке снега с парковочных пространств и входных групп», - отметил глава.

Однако обилие снега принесло в округ и приятные хлопоты. Денис Семенов поручил службам начать установку горок для детей во дворах.

С медиками руководитель муниципалитета обсудил тему большого числа вызова врачей на дом в связи с сезоном простуд.

«Резко возросло количество вызовов врачей на дом. При возникновении вопросов по поводу отработки заявок, прошу жителей обращаться на горячую линию по телефонам: +7 (498) 602-03-59 в Павловском Посаде и +7 (496) 433-03-25 в Электрогорска», - сообщил Семенов.

Кроме того, Семенов дал поручение более пристально следить за безопасностью в школах на фоне произошедшей трагедии в Брянске.

«Мы не должны допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с нашими детьми», - призвал глава.

В завершении совещания глава поднял тему подготовки округа к Новому году.