Денис Семенов проверил ход капремонта взрослой поликлиники в Электрогорской больнице

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов побывал с рабочей поездкой в Электрогорске. Там руководитель муниципалитета проинспектировал, как проводят капитальный ремонт в поликлинике для взрослых в местной больнице. Сейчас проходит его финальная стадия.

«Я отправлю Подрядчик проводит мероприятия по отделке первого и второго этажей. Началась прокладка вентиляционных коробов,» — написал на своей странице в Telegram-канале Денис Семенов.

Также, глава Павлово-Посадского городского округа добавил, что по качеству выполняемых работ претензий к подрядчику нет.

«Качество проводимых работ удовлетворяет всем требованиям, но необходимо увеличить количество рабочих, чтобы уложиться в сроки,» — пояснил свои опасения руководитель муниципалитета.

Кроме того, Денис Семенов отметил, что текущий капитальный ремонт поликлиники для взрослых — не единственное улучшение к лучшему в больнице Электрогорска. Здесь в текущем году успели открыть обновленное физиотерапевтическое отделение.