Денис Семенов раскритиковал подрядчика, который делает капремонт детского сада «Колокольчик»

Капитальный ремонт социальных объектов — на особом контроле. Об этом заявил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. В своих социальных сетях Семенов пояснил, что накануне побывал с проверкой качества и сроков работ по капитальному ремонту детского сада «Колокольчик».

«Совместно с первым заместителем генерального директора Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Владимиром Анатольевичем Андреевым осмотрели детский сад „Колокольчик“ в Электрогорске, » — уточнил Денис Семенов.

Глава округа написал, что сейчас подрядчик «Строй-СТК» выполняет несколько видов работ. Это электромонтажные, сантехнические и отделочные работы, а также устройство отмостки, цоколя, входных групп и приточной вентиляции. В ходе инспекции у главы были замечания по качеству и по срокам выполнения обязательств.

«Объяснили подрядчику, что нас не устраивает качество проводимых работ по фасаду и скорость выполнения внутренней отделки помещений, » — поделился глава Павлово-Посадского городского округа.

По этому поводу Денис Семенов заявил, что не муниципалитет не примет этот объект, если недочеты не будут устранены, а темпы работ ускорены.