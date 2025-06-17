Депардье обвинили в сексуализации маленькой девочки в Северной Корее

Французский актер Жерар Депардье столкнулся с новыми обвинениями в неприемлемом поведении, сообщает KP.RU со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации иностранных обозревателей, в документальном фильме 2018 года, снятом в Северной Корее, Депардье якобы допустил сексуализированные комментарии в адрес маленькой девочки, катавшейся на лошади.

При этом представители актера категорически отрицают эти утверждения. Адвокат Депардье заявил, что слова его клиента были вырваны из контекста благодаря незаконному монтажу, а сам фильм является вовсе не документальным, а художественным произведением.

Это не первый случай, когда имя прославленного актера оказывается связано со скандалами. В мае 2025 года парижский суд признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах во время съемок фильма «Зеленые ставни» и приговорил его к 18 месяцам условного заключения с запретом на профессиональную деятельность. Тогда актера обвинили в неподобающем поведении по отношению к двум женщинам на съемочной площадке.

Жерар Депардье — французский актер, снявшийся минимум в 200 фильмах. В 2013 году получил российское гражданство, владеет винодельческим хозяйством в Республике Адыгея. Также лично знаком с президентом Владимиром Путиным.