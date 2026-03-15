Депрессия вне закона: лишать прав водителей после рядового визита к врачу начнут с 2027

В России готовится к вступлению в силу новый порядок контроля состояния здоровья водителей. Законопроект, позволяющий лишать граждан водительских прав при обнаружении медицинских противопоказаний во время обычного обращения к врачу, был окончательно принят парламентом. Как сообщает pgnews.ru , документ начнет действовать с 1 марта 2027 года.

В настоящее время автомобилисты проходят обязательную медкомиссию лишь раз в десятилетие. Новая система предполагает создание единой базы Минздрава, куда будут стекаться сведения о состоянии здоровья пациентов из всех медучреждений. Доступ к этой информации получит Госавтоинспекция, что позволит учитывать результаты не только плановых осмотров, но и любых других врачебных обследований.

Первый заместитель председателя думского комитета по транспорту Павел Федяев разъяснил механизм работы. За десять лет, которые проходят между обязательными комиссиями, здоровье человека способно серьезно измениться, поэтому важно анализировать данные из иных источников. При выявлении недуга, несовместимого с управлением транспортным средством, пациенту дадут месяц на прохождение углубленной диагностики в аккредитованной клинике. Если опасения подтвердятся, сведения направят в единый госреестр, а оттуда — в МВД для аннулирования водительского удостоверения до момента выздоровления.

В ходе обсуждения инициативы эксперты обратили внимание на действующий перечень противопоказаний. В него входят расстройства настроения, в том числе депрессия, биполярное расстройство, фобии, а также тревожные и панические состояния.

Член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский выразил опасение, что усиление контроля способно породить обратную реакцию. По его прогнозам, часть граждан начнет избегать визитов в поликлиники, опасаясь лишиться права на вождение.