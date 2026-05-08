Дептранс бьет тревогу: названо точное время, когда Москва встанет в девятибалльных заторах

Столичное ведомство дало рекомендации автомобилистам по выбору оптимального времени для загородных поездок, чтобы избежать многочасовых заторов в преддверии длинных выходных. Об этом сообщает РБК.

Рекомендации по планированию маршрутов

В преддверии вторых майских праздников Департамент транспорта Москвы обратился к жителям и гостям столицы с просьбой заранее продумать график своих передвижений. Согласно прогнозам ведомства, 8 мая станет наиболее сложным днем для движения на выездах из города. Чтобы минимизировать время в пути, специалисты советуют отправляться в дорогу либо в первой половине дня — до 13:00, либо уже поздним вечером — после 21:00. Это позволит миновать наиболее загруженные периоды, когда большинство горожан одновременно устремятся за пределы мегаполиса.

Пиковые часы и дорожная обстановка

По данным аналитиков Дептранса, массовый отток транспорта начнется примерно с 16:00. Ситуация осложняется тем, что 8 мая является сокращенным рабочим днем, что провоцирует более раннее формирование пробок. Напомним, что в этот период Москва нередко сталкивается с девятибалльными заторами на ключевых магистралях. Высокая плотность движения ожидается на всех вылетных шоссе, особенно на тех участках, где ведутся ремонтные работы или сужение проезжей части.

Календарь предстоящего отдыха

Грядущие выходные, приуроченные к празднованию Дня Победы, продлятся три дня — с 9 по 11 мая включительно. Понедельник станет официальным нерабочим днем, что дает россиянам возможность полноценного отдыха на природе или в других регионах. Ведомство призывает водителей проявлять особую бдительность, соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях повышенного трафика, а по возможности — пользоваться общественным транспортом, чтобы разгрузить основные дорожные узлы.