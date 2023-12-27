Дептранс Москвы выпустил новогодние карты «Тройка»
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
В московском метро можно будет купить тематические транспортные карты «Тройка», выпущенные департаментом транспорта столицы к Новому году.
На одной из карт мальчик ведет Деда Мороза к вагону метро, на другой – зайчик получает коробку с подарками.
Приобрести карты можно на стойках «Живое общение», в фирменных магазинах на станциях Маяковская и Трубная, а также в интернет-магазине.
Стоимость новогодней карты 120 рублей.