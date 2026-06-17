Дептранс предупредил водителей Москвы о рисках на дорогах из-за дождя

Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах в среду, 17 июня, из-за ухудшения погодных условий. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в Москве местами идет дождь, что требует от водителей особой осторожности.

Сотрудники дептранса порекомендовали строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций. Особое внимание стоит уделить пешеходным переходам — снижать скорость заранее, поскольку видимость на дорогах из-за осадков значительно ухудшается.

Перед выездом водителям советуют проверить исправность дворников и уровень жидкости в бачке омывателя. В ведомстве также напомнили, что во время движения не следует отвлекаться на телефон. В дептрансе призвали быть аккуратными на дорогах.