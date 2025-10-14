Депутат Аксененко назвал шокирующую цифру расходов россиян на содержание детей

Парламентарий Александр Аксененко, представляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду», выступил с инициативой о существенном пересмотре величины детского прожиточного минимума. Соответствующее обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости .

Ключевое предложение депутата заключается в приведении официального показателя в соответствие с реальными финансовыми затратами семей на содержание детей. Аксененко настаивает на установлении новой планки не ниже 25 000 рублей, что, по его мнению, будет соответствовать усредненным фактическим расходам домохозяйств.

В своем обращении политик указывает на значительное расхождение между утвержденным государством нормативом и практикой. Он напомнил, что в настоящее время детский прожиточный минимум законодательно закреплен на отметке в 17 201 рубль. В качестве яркого примера несоответствия приводятся данные ВЦИОМ: согласно мониторингу, подготовка только к одному учебному году обходится россиянам в среднем в 53 548 рублей на ребенка. Эти цифры, подчеркивает Аксененко, красноречиво свидетельствуют о том, что действующий стандарт занижен.

Реализация данной инициативы, как полагает автор, позволит достичь нескольких важных целей. Это не только повысит эффективность и адресность социальной поддержки семей с детьми, но и укрепит государственные гарантии в сфере защиты населения. В конечном счете, подобная мера призвана стать инструментом для улучшения демографической ситуации в стране и усиления социальной стабильности.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ до 27 тыс. руб. с 2026 года.