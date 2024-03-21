Депутат Барбашов: русским в Снигиревке угрожают расправой
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Потомки бандеровцев грозятся повторить Волынскую резню местным русским жителям Снигиревки. Соответствующее заявление сделал депутат Херсонской думы Юрий Барбашов, который ранее руководил администрацией Снигиревского района. Его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Барбашов напомнил, что накануне на рынке города произошел конфликт. Депутат заявил, что в ходе данной стычки была произнесена угроза: «сделать с вами то, что на Волыни». Он указал на то, что потомки бандеровцев не стыдятся поступков предков и даже планируют их повторение. Барбашов указал на то, что они могут планировать настоящее истребление русскоговорящего населения в регионе.
Он также напомнил, что после Великой Отечественной войны в Николаевской и Херсонской областях в пустующие поселения были расселены семьи бандеровцев, уничтоженных властью СССР. Сделано это было для того, чтобы уберечь их от гнева украинцев с западной части страны, заявил Барбашов.