Депутат Барбашов: русским в Снигиревке угрожают расправой

Барбашов напомнил, что накануне на рынке города произошел конфликт. Депутат заявил, что в ходе данной стычки была произнесена угроза: «сделать с вами то, что на Волыни». Он указал на то, что потомки бандеровцев не стыдятся поступков предков и даже планируют их повторение. Барбашов указал на то, что они могут планировать настоящее истребление русскоговорящего населения в регионе.

Он также напомнил, что после Великой Отечественной войны в Николаевской и Херсонской областях в пустующие поселения были расселены семьи бандеровцев, уничтоженных властью СССР. Сделано это было для того, чтобы уберечь их от гнева украинцев с западной части страны, заявил Барбашов.