В ходе интервью для RT , член комитета Государственной думы по международным делам, Дмитрий Белик, выразил свое мнение относительно ЧП, случившегося на Крымском мосту.

По его словам, атака на мост является кощунственным и беспощадным терактом, направленным против населения. Крымским мостом пользуются мирные люди, в том числе семьи с детьми, и на нем отсутствуют военные объекты или грузы. Атака на мост свидетельствует о маниакальных желаниях членов киевского режима, потерявших свою человечность.

Белик считает, что неудачи киевского режима на фронтах приводят их в истерику, и они отчаянно пытаются проявить себя путем совершения преступных актов. Также депутат заявил, что они стремятся разрушить и нанести ущерб, а затем представить это как свои «успехи».