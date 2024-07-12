Депутат Бессараб пояснила изменения условий применения маткапитала в этом году

Условия использования маткапитала изменятся в этом году в силу нововведения, которое поддержал президент Владимир Путин. Депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб рассказала, как можно будет распоряжаться остатком маткапитала и на что еще могут разрешить тратить сертификат. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По ее словам, программа маткапитала действует уже 17 лет. С того времени в России набралось 730 тыс. семей, которые не потратили его полностью. У них на счетах остается от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Закон позволяет тратить средства на обучение ребенка и пенсию матери, однако необходим доступ к данным остаткам. При этом кабмином еще не определен перечень бытовых нужд, на которые можно будет потратить остаток маткапитала. Пока речь идет только о сборах в школу.

Парламентарий добавила, что в этом году материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий: строительство дома, покупку квартиры на вторичном или первичном рынке. Кроме того, сертификат дает возможность и сделать ремонт жилья. Также малоимущие семьи могут получать выплаты ежемесячно, а матери — оформить пенсионную поддержку.