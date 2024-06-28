Депутат Бессараб пояснила смысл использования несовершеннолетними денег из пенсионных накоплений

Совершеннолетним жителям нашей страны с 1 июля разрешат использовать деньги из пенсионных накоплений для создания долгосрочных сбережений. Договор можно будет заключить в пользу своего ребенка или любого другого родственника независимо от возраста. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, на сегодняшний день они не пользуются особым спросом среди граждан РФ, поэтому глава государства предложил, чтобы государство софинансировало их десять лет вместо трех. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Она добавила, что это неприкосновенный ресурс, позволяющий в старости обеспечить себе подушку безопасности и заработать дополнительные средства к пенсии.

По мнению парламентария, для того чтобы вложиться в долгосрочные сбережения, следует изучить, какие программы софинансирования есть у работодателя. Они не заменяют, а дополняют те, которые предлагает государство. При условии если возможности сформировать долгосрочные сбережения с работодателем отсутствуют, то следует посмотреть на рынок.