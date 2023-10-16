Депутат Бессараб считает, что для патриотизма бессмысленно учреждать отдельный праздник

Об этом она заявила в беседе с RT , комментируя предложение о создании Дня патриотизма в России.

Несомненно, патриотическое воспитание для граждан любой страны играет немаловажную роль. Но, по мнению члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, любовь к Родине должна выражаться не только в отведенные для этого праздники.

Напомним, что ранее в России предложили ежегодно отмечать 7 октября День патриотизма. Но Светлана Бессараб уверена, что это чувство должно наполнять душу человека каждый день, а не в определенные даты. Для истинного патриотизма не существуют специальные обстоятельства.

При это еще важно понимать, что за патриотизмом стоит не только день в календаре, но еще и гордость за культуру и достижения Родины, стремление защищать интересы своего народа и многое другое.