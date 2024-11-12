Депутат Бессараб: стихийное бедствие, ЧС, болезнь являются причинами для прогула

Существует несколько уважительных причин, по которым сотрудник может отсутствовать на работе, таких как стихийные бедствия, официально объявленная чрезвычайная ситуация, заболевание или смерть близкого человека, сообщила РИА Новости Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду.

Она пояснила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте, если оно превышает четыре часа. Во всех случаях, когда это возможно, стоит уведомить работодателя о причинах отсутствия.

Ранее сообщалось, что россиянам будут доплачивать за наставничество на работе. Размер выплат за наставничество прописывается в соглашении, коллективном договоре и локальных нормативных актах.