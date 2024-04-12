Депутат Госдумы Александр Бородай заявил в беседе с RT , что режим Киева давно перешел все правовые и гуманитарные границы. Парламентарий считает, что Украина давно является террористическим государством.

Доказательств того, что Киев устраивает террористические атаки уже долгие годы, полно. Бородай отметил, что они уже даже и не нужны: все действия преступников видно сразу. Отрицают их лишь на Западе, который в этом замешан. Совместный проект давно был нацелен на создание конфликта и кризиса на Украине.

«Имеется в виду, естественно, не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад дает какие-то те или иные задачи», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, СК РФ предварительно недавно установил, что Burisma Holdings на Украине, и связанная с сыном Байдена, на протяжении нескольких лет финансировала теракты в России и за ее пределами. Деньги поступали в размере нескольких миллионов долларов. Сейчас выясняют, какие лица стояли за этим неправомерным финансированием, какие компании сотрудничали с Burisma Holdings, и имеют ли к этому дело страны ЕС, их органы власти и политики.

Ранее сообщалось, что на Украине у бойцов ВСУ стали находить оружие мафии.