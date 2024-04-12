На Украине передают ВСУ оружие, конфискованное у мафии

Так, в Ровенской области в одну из воинских частей передали пять реактивных танковых гранатометов и более 4,6 тысячи патронов разных калибров.

Все это добро было изъято у местных ОПГ во время обысков. Сообщается, что оружие принадлежало бандитам, охранявшим в регионе «янтарную мафию».

Боец ВСУ Максим Полюхович рассказал изданию The Wall Street Journal, что из-за дефицита боеприпасов командиры отправляют солдат на поле боя, чтобы отыскивать там неразорвавшиеся снаряды. Украинские бойцы действуют с большим риском для жизни, так как возможно поврежденный боеприпас может разорваться в руках в любую секунду.