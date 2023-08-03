Как заявила Дагделен, на Украине восхваляется нацизм, но в Германии этого не замечают. Она указала, что группы неонацистов множество раз совершали налеты на приграничные российские поселения, а одной из группировок командует известный немецкой и российской полиции неонацист Денис Капустин.

Также политик возмутилась почитанию Украиной Степана Бандеры, считающегося крупнейшим нацистским коллаборационистом, которому теперь в стране установили множество памятников, посвящают шествия и чьим именем называют улицы. Дагделен напомнила и о бывшем украинском после, прославлявшем Бандеру. В итоге политик подчеркнула, что стране, где чтут преступника, виновного в смерти множестве евреев, считая его героем, нет места в Евросоюзе.