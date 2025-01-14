Депутат Бурматов считает, что нет смысла осуждать людей за желание сделать чучело из питомца

По словам депутата нижней палаты парламента Владимира Бурматова, многие люди весьма тяжело переносят утрату домашних животных, в связи с чем нельзя глумиться над теми, кто заказывает чучела своих питомцев. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что такая трагедия для многих сродни потере близкого человека. При этом ни в коем случае не следует хоронить питомца самостоятельно, надо обратиться в специализированную организацию, чтобы кремировать его.

По мнению парламентария, при этом данную сферу делать более цивилизованной, поскольку сегодня это выглядит как какая-то полусредневековая дичь.

Он отметил, что в России особо не развита услуга кремации животных, в связи с чем и появляются такие альтернативы. Таким образом, необходимо создать цивилизованную сферу услуг в указанной области.

Ранее сообщалось, что рысь, из которой хотели сделать чучело, поселилась на зооферме в Дмитрове.