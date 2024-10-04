Депутат Буцкая назвала противоречивой идею о передаче детей отцам после развода

В Госдуме предложили передавать мальчиков старше восьми лет отцам для получения «мужского» воспитания. Однако у этой инициативы есть противоречия. О них в беседе с RuNews24.ru высказалась первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, учредитель движения «Совет матерей» и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

С необычной инциативной выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов из партии «Справедливой России — За правду». Он предложил ввести в РФ практику совместного опекунства, либо передавать детей, в частности мальчиков, отцам. Такое внедрение парламентарий готов продвигать в случае, если в стране не улучшится ситуация с рождаемостью. В таком случае, оставшись с отцом, мальчики бы получали больше «мужского воспитания».

«Институтом семьи предусмотрено, что дети живут с обоими родителями. После развода суд принимает взвешенное решение о том, с кем останутся дети, будь то мальчик или девочка. Инициатива имеет противоречие», – убеждена Татьяна Буцкая.

Ситуация, как считают, не изменит демографическую ситуацию: для этого нужно проработать не только вопросы развода, но и материальную составляющую населения, которая часто останавливает жителей.

Ранее сообщалось, что в России предложили наказывать родителей квадроберов. Эксперты высказались о спорной инициативе.