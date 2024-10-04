Эксперты Черепанова и Чернова высказались о наказаниях для родителей квадроберов

Юрист Анна Черепанова и семейный психолог-консультант Елизавета Чернова прокомментировали в беседе с RuNews24.ru инициативу, согласно которой в России смогут наказывать родителей квадроберов.

Психолог Елизавета Чернова напомнила, что у детей богатая фантазия: они способны представлять себя кем угодно, ассоциировать себя с персонажами и животными, и это абсолютно нормальный этап в жизни любого ребенка. Это лишь один из способов познать мир, который безопасен с психологической точки зрения. Насторожиться стоит лишь в случае, когда увлечение слишком захватывает юный ум, настолько, что он действительно верит в реальность выбранного персонажа. Только в этом случае нужно обращаться к специалистам. При этом не исключено, что ходить к ним придется всей семьей. По словам эксперта, ребенок может погрузиться в выдумку от нехватки внимания дома.

Юрист Черепанова подчеркнула, что официально в России нет такого вида спорта как квадробинг или хоббихорсинг. Попытка пародировать животных не так страшна, пока не вредит общественности.

«Поэтому депутаты должны определить, что это: спорт, игра или все-таки правонарушение. Если спорт, то квадробингом нужно заниматься в спортзале, если игра, то на игровых площадках. Также важно понимать, какую ответственность понесут родители и дети после нарушения общественного порядка или причинения вреда тем, кто захочет погладить так называемых котят или щенят», – убеждена юрист.

Напомним, с инициативой о наказании для родителей квадроберов выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он обратился с предложением в аппарат уполномоченного по правам ребенка РФ.

Ранее сообщалось, что в Омске заметили женщину, выгуливающую на поводке собаку и дочь.