Депутат Буцкая потребовала жестко наказывать за съемки видео с дронами ВСУ

Выкладывать в пабликах, мессенджерах и других социальных сетях видео летящих вражеских дронов по территории российских регионов, а также последствия после их падений на землю аморально со всех точек зрения. И этому нужно положить конец раз и навсегда на законодательном уровне, введя соответствующее наказание, призвала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

ВСУ утром 10 ноября массированно атаковали Москву и ближайшее Подмосковье при помощи не менее 30 дронов. Сразу после атаки российский сегмент соцсетей буквально наводнили множественные ролики с пролетом БПЛА и последствиями после их сбития ПВО.

По словам Буцкой, те, кто размещают ролики с украинскими дронами, «работают на врага».

«Все новостные telegram-каналы сегодня забиты новостями об атаке БПЛА. С фото и видео!!! На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления, обязательно должно быть наказание!» — написала Буцкая в Telegram.

Она добавила, что Киев благодаря таким роликам в интернете легко определяет степень достижения ударами своих целей. Кроме того, украинские власти могут использовать такой контент в пропагандистских целях, подытожила Буцкая.

Ранее на видео попали последствия падения дронов ВСУ в Подмосковье.