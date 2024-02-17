Депутат Буцкая предложила отмечать 14 февраля День плюшевого мишки
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, 14 февраля следует отмечать День плюшевого мишки вместо прозападного Дня святого Валентина. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что данный праздник нужно сделать нашим.
По мнению парламентария, в данный праздник можно вложить то, что подразумевается под влюбленностью, то есть день признания в любви, детства и семейного счастья.