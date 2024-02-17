Депутат Буцкая предложила отмечать 14 февраля День плюшевого мишки

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, 14 февраля следует отмечать День плюшевого мишки вместо прозападного Дня святого Валентина. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она добавила, что данный праздник нужно сделать нашим.

По мнению парламентария, в данный праздник можно вложить то, что подразумевается под влюбленностью, то есть день признания в любви, детства и семейного счастья.