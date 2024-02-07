Депутат Чаплин дал советы по подготовке дачного дома к сезону

Наступает время подготовки загородного дома и участка к дачному сезону. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что необходимо сделать прежде всего. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, в первую очередь нужно убрать снег, после чего привести в порядок замки, двери, окна.

Парламентарий добавил, что также следует проверить состояние кровли, просушить дом, но ни в коем случае не топить печь или камин, пока не будет проверен дымоход на предмет тяги.

По его мнению, необходимо провести проверку состояния проводки и расконсервировать водопровод.