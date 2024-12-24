Депутат Чаплин назвал категории людей, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию в конце года

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, пенсионеры, ожидающие выплат в период новогодних праздников с 1 по 9 января, получат средства уже 28 декабря уходящего года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что это касается и детских пособий, в том числе и выплат по беременности и родам, уходу за ребенком, выплат малоимущим семьям.

Ранее сообщалось, что части российских пенсионеров выплатят досрочно январские пенсии еще в этом году.