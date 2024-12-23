Части российских пенсионеров выплатят досрочно январские пенсии еще в этом году

Часть российских получателей пенсии получит свои январские выплаты еще в декабре текущего года. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил Пенсионный фонд РФ.

Досрочные выплаты коснутся тех, кто обычно получает пенсии в срок с 1-е по 9-е число каждого месяца, причем с помощью перечисления на карту. Им всем перечислят деньги за январь до 28-го декабря. С 10-го января начнет происходить стандартная выплата по обычному графику. Досрочно выплатят все пенсии, в том числе страховые, социальные, по старости, накопительные, а также по инвалидности. Тем пенсионерам, кто получает деньги с помощью Почты России, принесут выплаты в положенные даты в январе. Почтальоны начнут совершать свои визиты уже с 3-го января.

Пенсионный фонд также сообщает, что все страховые пенсии для работающих и неработающих людей с 1 января повышаются на 7,3%. Досрочные выплаты в декабре будут производиться уже с учетом их повышения.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла новый закон, по которому гражданам России будут включать в стаж при начислении пенсии работу на украинской территории. Это касается тех, кто работал на Украине с 1991 года. Такое решение позволит множеству граждан получить более полный учет трудового стажа при назначении пенсий, фактически восстанавливая социальную справедливость.