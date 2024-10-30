Депутат Чаплин назвал категории людей, которым положены льготы по оплате коммунальных услуг

Он добавил, что также на уменьшение оплаты могут рассчитывать пенсионеры. В целом определение льгот для пожилых граждан осуществляется на региональном уровне. Так, в северной столице при стаже работы 40–45 лет предоставляется скидка в 50% на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, в ряде субъектов РФ жители старше 70 лет могут получить компенсацию в размере половины взносов на капремонт, а столичные пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора. А граждане с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами и ветераны боевых действий получают федеральную компенсацию в размере 50% на оплату ЖКУ и капремонт.

По мнению парламентария, военнослужащие, которые служат по контракту, и сотрудники спецслужб имеют право на компенсацию, если их траты на ЖКУ превышают 10% дохода, а военные пенсионеры и лица, прослужившие более 20 лет, получают льготы в размере от 30% до 60%. Многодетные семьи также получают минимальную федеральную скидку в 30% на коммунальные услуги.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ.