Депутат Чаплин назвал причины роста числа неформально работающих граждан

По данным Росстата, за минувший год в нашей стране на 500 тыс. человек увеличилось число неформально работающих граждан, то есть им стал почти каждый пятый. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, значительная часть «серых» сотрудников на данный момент занята в малом и среднем бизнесе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что причин у этого несколько: нахождение работы по знакомству, получение большей зарплаты без уплаты налогов и отчислений в соцфонды.

По мнению депутата, для работодателей подобное трудоустройство также позволяет экономить на налогах и отчислениях, которые он должен делать из своего фонда оплаты труда.

Он подчеркнул, что рост количества неофициально работающих сотрудников связан с наличием проблем с документами, экономические трудности, удаленная работа и прочие.