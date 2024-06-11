Депутат Чаплин назвал способ вырастить большой урожай картофеля

По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, с целью получения большого урожая картофеля следует подкармливать культуру минеральными удобрениями, поскольку они содержат макро- и микроэлементы, важные для полноценного развития растений. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что их можно использовать не только в гранулированной форме, но и в жидком виде.

По мнению парламентария, уход за картофелем также требует постоянного удаления колорадских жуков.

Кроме того, депутат добавил, что белена, болиголов пятнистый и белладонна, которые могут расти на даче, являются смертельно опасными сорняками. Даже небольшие дозы белладонны обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами.