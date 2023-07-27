Депутат Чаплин назвал способы сэкономить на налоге при продаже дачи

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, в текущем году вступают в силу два закона, которые позволят сэкономить на налогах при продаже дачного участка. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что с 1 января налогом облагается лишь 70% кадастровой стоимости имущества. Также второй закон освободит от налога многодетные семьи, которым не придется платить налог при продаже вне зависимости от количества лет зарегистрированного права собственности.

По мнению парламентария, «дачная амнистия» делает проще процедуру продажи участка, давая возможность зарегистрировать имущество в упрощенном порядке.