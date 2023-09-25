Депутат Чаплин объяснил принципы законности сделки с микродолями

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, запрет на оформление в собственность доли менее шести квадратных метров не касается моментов, когда часть недвижимости досталась собственнику в качестве наследства. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что это же правило касается и приватизированного жилья и в случае вложения в долю материнского капитала.

Напомним, что ровно год в нашей стране действует запрет на микродоли. Минимальная доля собственности в жилье должна быть не менее шести «квадратов».

По мнению Чаплина, при условии нахождения микродолей в собственности до введения запрета все сделки с ними считаются законными.